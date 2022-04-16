Телеком

Радио и ТВ временно отключат в Волгоградской области

Телеком 16.04.2022 17:02
16.04.2022 17:02



Кратковременные отключения трансляции теле- и радиосигнала пройдут 18-24 апреля в Волгоградской области из-за профилактических работ. По информации Волгоградского филиала российской телевизионной и радиовещательной сети, уже в понедельник, 18 апреля, с 02:00 до 11:00 не будут работать пакеты РТРС-1, РТРС-2, Первый Волгоградский канал и 19 радиостанций.
Еще одно массовое отключение радиостанций пройдет 20 апреля в период с 02:00 до 10:00, с 08:00 до 11:00 и 08:00 до 16:00. В самое продолжительное время не будут работать 12 радиостанций. 
Отключения затронут также и районы Волгоградской области. 

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