Радио и ТВ временно отключат в Волгоградской области









Кратковременные отключения трансляции теле- и радиосигнала пройдут 18-24 апреля в Волгоградской области из-за профилактических работ. По информации Волгоградского филиала российской телевизионной и радиовещательной сети, уже в понедельник, 18 апреля, с 02:00 до 11:00 не будут работать пакеты РТРС-1, РТРС-2, Первый Волгоградский канал и 19 радиостанций.

Еще одно массовое отключение радиостанций пройдет 20 апреля в период с 02:00 до 10:00, с 08:00 до 11:00 и 08:00 до 16:00. В самое продолжительное время не будут работать 12 радиостанций.

Отключения затронут также и районы Волгоградской области.



