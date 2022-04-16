В Волгограде сотрудники МЧС сажали все утро









Сотрудники МЧС России сегодня присоединились к общегородскому субботнику в Центральном районе Волгограде, где прошла массовая посадка кустарников и деревьев. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, порядок в парках, скверах и придомовых территориях сегодня вместе с пожарными-спасателями наводили сотрудники предприятий, муниципальных и коммерческих организаций, студенты вузов и представители ТОСов.













- Мы сегодня вышли с одной единственной целью – сделать наш город зеленее и красивее, чтобы мы могли им по-настоящему гордиться, - сказал начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Волгоградской области Сергей Смирнов.

Сотрудники регионального спасательного ведомства сегодня помогли высадить многолетние кустарники и деревья.













Для озеленения территории от памятника мирным жителям Сталинграда до музея-панорамы «Сталинградская битва» специалисты выбрали боярышник, карагану древовидную, жимолость татарскую, микровишню китайскую и сирень.

- Все кустарники и деревья выращены в нашем питомнике, поэтому они уже адаптированы и акклиматизированы – будет хорошая приживаемость, - рассказала агроном МБУ "Волгоградзеленхоз" Любовь Круглова.

Всего в центре Волгограда сегодня было высажено 355 молодых кустарников и деревьев.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области



