Волгоградских хлебопеков поддержат государственным рублем

В Волгограде сегодня, 15 апреля, стартовал прием заявок на компенсацию части затрат на производство и реализацию продукции от предприятий хлебной отрасли. Как сообщили ИА "Высота 102" в профильном комитете администрации региона, заявить о себе представители отрасли смогут до 20 числа текущего месяца.

— В 2022 году на данную компенсацию предусмотрено 46,8 млн рублей — почти на 9 млн больше, чем в прошлом году, сообщили в облкомсельхозе. — Соответствующее соглашение уже заключено между волгоградским регионом и Министерством сельского хозяйства РФ. Выросла и сумма компенсации — с 2000 рублей за тонну до 2500 рублей.

В ведомстве отмечают, что в Волгоградской области выпечкой хлеба занимается 108 предприятий. За прошлый 2021 год хлебопеки произвели на 5,7 тысячи тонн больше продукции, чем в 2020-м — всего 75,7 тысячи тонн.

Пользуясь господдержкой представители отрасли активно развивают производства. Пример тому - предприятие «ХлебНаш» в Среднеахтубинском районе. Там уже завершен инвестиционный проект по созданию нового производственного цеха.