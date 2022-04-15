В музее Машкова в Волгограде выставили подлинники Николая Рериха





Более 40 полотен живописца Николая Рериха из коллекции Русского музея представили в музее изобразительных искусств им. Машкова в Волгограде в пятницу, 15 апреля. Экспозиция подлинников продлится более двух месяцев, картины увезут обратно в Санкт-Петербург после 19 июня, сообщает ИА «Высота 102».





Картины, упакованные в защитный «пупырчатый» материал, доставили в Волгоград в среду в специальных березовых ящиках. Везли их из северной столицы на специальном транспорте в сопровождении полицейских.





– С начала 90-х годов работает совместная [транспортная] компания «Русский музей – Хазенкамп», и существуют такие чудесные, потрясающие красотой и удобством фургоны по перевозке произведений искусств, – рассказала журналистам старший научный сотрудник отдела живописи Русского музея, куратор выставки Галина Кречина. – Внутри них поддерживается температурно-влажностный режим на всем протяжении длинного пути. В былые времена ящики с произведениями искусства должны были сутки постоять после доставки, теперь же их можно сразу вскрывать.





Все произведения Рериха, прибывшие в город на Волге, застрахованы на случай непредвиденных обстоятельств на 12 млн рублей, отметила Кречина.

– Это подлинные вещи! – особо подчеркнула куратор выставки.













Открытие выставки вызвало по волгоградским меркам настоящий ажиотаж – прикоснуться к мировому искусству приехал в том числе мэр Волгограда Владимир Марченко.













Николай Рерих, родившийся в 1874 году, впоследствии получил известность не только как художник, но и как писатель, теолог, археолог и путешественник. Он достиг значительных успехов в живописи, монументальном и театрально-декорационном искусстве, художественной керамике, создании мебели, в майолике.









Во всем мире Рериха знают, в первую очередь, как автора «гималайских» и «тибетских» серий картин. Эти полотна занимают достойное место в выставке музея Машкова, но не меньшее значение отведено в экспозиции картинам жизни славянских племен. Откликнулся живописец и на события Великой Отечественной войны – в 1940-е годы были созданы полотна «Поход Игоря», «Борис и Глеб» и «Партизаны». Помимо того, на выставке экспонируется известная на весь мир картина «Полунощное», отражающая взгляды Рериха на верования буддизма и индуизма.









Еще одним наследием, оставленным Николаем Рерихом в мировой культуре, считается «Пакт Рериха» – Договор о защите художественных и научных учреждений и исторических памятников. Его проект был опубликован в 1929 году, спустя шесть лет его ратифицировали в Вашингтоне.





Выставка проходит в зале на ул. Чуйкова, 37. Он открыт ежедневно с 11.00 до 19.00, за исключением четверга – в этот день музей работает с 12 до 20 часов.