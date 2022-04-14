27-летний волгоградец скончался в реанимации от коронавируса

Общество 14.04.2022 16:40
14.04.2022 16:40
Среди жертв коронавируса, о которых стало известно сегодня, 14 апреля, оказался 27-летний житель региона. Как пояснили ИА «Высота 102» в облкомздраве, организм молодого человека был поражен хроническим вирусным заболеванием, также он страдал заболеванием выводящей системы. В инфекционный стационар он был госпитализирован уже в тяжелом состоянии. Несмотря на попытки врачей спасти его, его состояние ухудшалось и он скончался в реанимации. В комитете здравоохранения уточнили, что молодой человек не был привит от COVID-19.
Всего, напомним, за сутки от коронавируса скончались четыре человек. Это двое мужчин, в том числе 88-летний пенсионер, а также женщины в возрасте 72 и 85 лет. Они проживали в Волгограде, Михайловке, Городищенском и Котельниковском районах.
Всего в регионе уже 6784 человека стали жертвами вируса.
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