27-летний волгоградец скончался в реанимации от коронавируса





Среди жертв коронавируса, о которых стало известно сегодня, 14 апреля, оказался 27-летний житель региона. Как пояснили ИА «Высота 102» в облкомздраве, организм молодого человека был поражен хроническим вирусным заболеванием, также он страдал заболеванием выводящей системы. В инфекционный стационар он был госпитализирован уже в тяжелом состоянии. Несмотря на попытки врачей спасти его, его состояние ухудшалось и он скончался в реанимации. В комитете здравоохранения уточнили, что молодой человек не был привит от COVID-19.

Всего, напомним, за сутки от коронавируса скончались четыре человек. Это двое мужчин, в том числе 88-летний пенсионер, а также женщины в возрасте 72 и 85 лет. Они проживали в Волгограде, Михайловке, Городищенском и Котельниковском районах.

Всего в регионе уже 6784 человека стали жертвами вируса.



