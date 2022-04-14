В Одессе снимут указатель с упоминанием Волгограда

Власти украинской Одессы приняли решение о демонтаже указателей городов РФ из Памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров Одессы, установленного на Думской площади города. Об этом ИА «Высота 102» стало известно сегодня, 14 апреля. Снимут и памятную табличку с обозначением Волгограда.

— В ближайшее время с Памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров Одессы на Думской площади исчезнут указатели городов Российской Федерации. Это Волгоград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Таганрог, — заявил в своем Facebook* мэр Одессы Геннадий Труханов.

В своем комментарии к принятому решению исполкома глава Одессы отметил, что подобное действие «правильное и своевременное».

Ранее информагентство сообщало о разрыве дружбы между британским Ковентри и Волгоградом из-за спецоперации на Украине. В свою очередь, власти японского города Хиросима отменили поездку своей делегации в Волгоград, запланированную на осень 2022 года и приуроченную к 50-летию побратимских связей.

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