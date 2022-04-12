Поисковики в марте нашли живыми 10 пропавших волгоградцев





Только за один месяц волонтеры отряда «ЛизаАлерт» получили 17 заявок на поиск жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» поисковики, живыми были найдены 10 человек. Два человека, к сожалению, погибли. Неподтвержденными оказались 5 заявок из 17.

За помощью к волонтерам продолжают обращаться люди, которые отчаялись найти пропавших родных. Так, сейчас волонтеры отряда «Лиза Алерт» разыскивают 46-летнего Андрея Конищева, жителя хутора Калмыковский Клетского района, который пропал еще 22 марта.На фото: так волонтеры отряда искали 15-летнюю Айлиту Ли.