Общество

Поисковики в марте нашли живыми 10 пропавших волгоградцев

Общество 12.04.2022 20:14
12.04.2022 20:14


Только за один месяц   волонтеры отряда «ЛизаАлерт» получили 17 заявок на поиск жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» поисковики, живыми были найдены 10 человек. Два человека, к сожалению, погибли. Неподтвержденными оказались 5 заявок из 17.
За помощью к волонтерам продолжают обращаться люди, которые отчаялись найти пропавших родных. Так, сейчас волонтеры отряда «Лиза Алерт» разыскивают 46-летнего Андрея Конищева, жителя хутора Калмыковский Клетского района, который пропал еще 22 марта.
На фото: так волонтеры отряда искали 15-летнюю Айлиту Ли.


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