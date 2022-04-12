



В Волгограде в связи с ростом цен на товары первой необходимости жители вынуждены умерить аппетиты и в прямом смысле охотиться на желтые ценники. К таким выводам пришли корреспонденты ИА «Высота 102», посетив сетевые магазины шаговой доступности.





За последнюю неделю волгоградцы просто не успевают гнаться за обезумевшими ценами на некоторые товары. Особенно на этом фоне выделяется уходовая косметика и бытовая химия. В одном из волгоградских магазинов стоимость упаковки шампуня приближается к 900 рублям. И похоже, это не предел.

В супермаркете «Перекресток» в ТРК «Европа Сити Молл» на торговых более чем достаточно сахара и муки. Со слов сотрудников, покупатели давно охладели к этим продуктам.

— Сахар не берут, как и муку. Может быть, дело в цене, не знаем. В основном сейчас в ходу консервы различные, масло. Все акционное уходит по несколько штук, — рассказывает кассир «Перекрестка». — Совсем без дела пылятся на полках премиальные стиральные порошки и капсулы. Цены на последние выросли в несколько раз. Чаще покупатели делают выбор в пользу обычных порошков и кондиционеров.

К слову, задрав ценники до 1000 рублей за упаковку 18 капсул для стирки, маркетологи уже идут на попятную. В некоторых магазинах купить средство можно со скидкой 45% за 600 рублей без копейки. Однако и на такие цены, судя по переполненным полкам, особо никто не зарится.





В магазине сети «Магнит» в ТЦ «Арго» на улице 7-ой Гвардейской некоторые продукты отпускают почти в половину стоимости — уценка составляет 30-40%. В основном по акции, как уточнили на кассе, берут кофе и чай, а также бытовую химию.

— У нас большие скидки бывают. Для покупателей это огромный плюс, акционные товары просто «улетают», — заявили сотрудники магазина.

В «Магнит Косметик» также признают упавший спрос на премиальные марки.

— Порошки дороже Persil люди просто не берут. Продажи существенно просели за последнюю неделю, — рассказывают продавцы.





Аналогичная ситуация и в «Пятерочке». Кассиры то ли жалуются, то ли сожалеют о том, что покупатели берут по большей части товары со значительной скидкой.





В свою очередь, волгоградские чиновники отмечают, что цены на товары выросли, как и в целом по стране, но на ряд позиций они все же остаются ниже, чем в других регионах.

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