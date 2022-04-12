«Нас вывел военный чеченец»: волгоградцы разыскивают пропавших в Мариуполе родных

Волгоградец Виталий Гусев просит помочь в поисках родственников, пропавших в Мариуполе. Со слов мужчины, последний раз семью из шести человек родные видели 17 марта. На следующий день они собирались покинуть город.

— Троюродная сестра моего папы – Меликова (Гусева) Наталья Гавриловна проживала с семьей дочери и внучками в Мариуполе. Ей 90 лет! — рассказал ИА «Высота 102» Виталий. — Мы очень долго не имели известий о них, и вот наконец-то накануне вышла на связь ее дочь Лидия Сергеевна Чернова (Меликова). Оказалось, пропали шестеро наши родных.

Волгоградцы разыскивают: Полонец Олега Владимировича 1978 года рождения (зять Лидии Черновой), Полонец Елену Владимировну 1980 года рождения (старшая дочь), Полонец Дарью Олеговну 2000 года рождения (внучка), Ермакову Маргариту Олеговну 1999 года рождения (старшая внучка), Ермакова Константина Дмитриевича 1999 года рождения (супруг Маргариты) и Максима (друг Дарьи). Они находились в убежище по проспекту Меотиды, 13, а снимали квартиру на улице Московской, 21.

Со слов Лидии Черновой, последний раз она видела родных 17 марта.

— Елена и Олег пришли к нам по адресу: Владимирская, 45 кв.6. Тогда еще дом был целый, только окна выбиты. Сказали, что вроде бы открыли зеленый коридор на Запорожье, и, если мы не обидимся, они 18 марта попробуют уехать. Так как мы и не могли с мамой никуда пойти, мы не собирались. Решили так: они пусть пробуют уехать. На тот момент их квартира уже сгорела. И с того времени больше мы не виделись, — сообщила Лидия Сергеевна.

22 марта, вспоминает Лидия Сергеевна, дом был обстрелян.

— 90-летняя мама, наверное, счастливая: в нашу квартиру залетело 4 снаряда, мы все были дома, спальню и кухню разнесло в щепки, а мама была в зале, только полстены упало… Ночь провели в подвале, так как там освободилось место: несколько семей после бомбёжки уехали. Было очень холодно. А утром пришел военный чеченец и предупредил, чтобы все уходили, пока есть коридор. Но мы не могли оставить маму, она ж не дойдет.

По словам Лидии, их семье помогли случайные люди, которые посадили 90-летнюю бабушку в автомобиль и довезли до блокпоста, оставив там на скамейке.

— А мы шли 10 километров пешком. Наконец, нашли маму. Мама сейчас крепится, плохо слышит. Но трудно даже представить, как она только выдержала 7 часов, когда стояли на блокпосту в ожидании автобусов. Автобусы нас вывезли в Новоазовск. Там пробыли 3 дня, и перевезли в Харцызск, там зарегистрировали, и мы приехали в Докучаевск. Теперь появилась связь и мы ищем родных. Моя младшая дочь нашла какого-то очевидца, он сидел с ними в убежище и они ещё 21 марта были в Мариуполе. Пока ищем на всех сайтах… Другой возможности нет, — говорит Лидия Сергеевна.

Если вы обладаете информацией о пропавших, звоните или пишите корреспондентам информагентства по номеру +7 (937) 55-66-102. Мы обязательно свяжем вас с Лидией Черновой или Виталием Гусевым.

На фото: пропавшая семья из шести человек и Меликова (Гусева) Наталья Гавриловна в Харцыске.