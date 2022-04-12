COVID-19 застрял в Волгоградской области на одной отметке

Новые статистические данные о распространении коронавируса в Волгоградской области не принесли никаких сенсаций. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня, 12 апреля, в федеральном оперштабе, за минувшие сутки диагноз COVID-19 был поставлен 244 жителям. Напомним, за 10 апреля заразившихся было 245 человек. Примерно такое же количество заболевших фиксируется в регионе последние недели.

Однако, несмотря на небольшое количество заразившихся, 4 жителя региона пополнили печальный список жертв инфекции. Врачам пришлось госпитализировать еще 81 человека, правда, выздоровели гораздо больше – 390 волгоградцев.