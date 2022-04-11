Награды ветерана ВОВ Тимофея Немова нашли и вернули внукам полицейские Волгограда

Начальник ГУ МВД России о Волгоградской области Дмитрий Вельможко в торжественной обстановке вручил внукам ветерана Великой Отечественной войны Тимофея Немова утраченные ими награды. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу регионального главка, ценные медали и ордена попали в руки 17-летнего подростка, который попытался их продать и был осужден.





В сентябре прошлого года сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали 17-летнего местного жителя, который в Интернете выложил объявление о продаже 14 государственных В их числе оказались два ордена «Красной звезды», орден «Отечественной войны», медали «За освобождение Варшавы», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «ХХХ лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР», медаль «Георгий Жуков».

— В ходе расследования уголовного дела в отношении подростка было установлено, что подозреваемый нашел награды в подсобном помещении на территории приобретенного его семьей домовладения в городе Ленинске, — рассказали ИА «Высота 102» в главке МВД.

По данным полицейских, в этом доме и проживал ветеран ВОВ Тимофей Немов. После смерти участника войны родные решили продать здание, но при переезде не смогли отыскать награды. По словам внуков ветерана, позже они просили новых хозяев вернуть фотоархив и награды, однако те сказали, что ничего в доме не осталось.





Принадлежность наград была установлена по итогам культорологической экспертизы. Суд вынес обвинительный приговор 17-летнему торговцу, а награды определил вернуть родным ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня, 11 апреля, Павел Абрамов — майор внутренней службы в отставке и внук Тимофея Немова — в торжественной обстановке получил награды из рук начальника главка.

Дивизия, в которой служил Тимофей Ефимович Немов, участвовала в освобождении Белоруссии, форсировала реку Сож. С 25 марта по 7 апреля 1944 года дивизия была переброшена в Волынскую область, где с середины апреля 1944 года вела бои в районе реки Турья. 20 июля 1944 году войска дивизии вышли в район государственной границы СССР и участвовали в освобождении Польши. В августе 1944 года войска дивизии закрепились на Пулавском плацдарме на реке Висла. В феврале 1945 года 41-я стрелковая дивизия вступила на территорию Германии, участвовала в Берлинской наступательной операции в провинции Бранденбург.

За время службы Тимофей Ефимович был дважды награжден орденом «Красной звезды», орденом «Отечественной войны», медалями «За освобождение Варшавы», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

