В Волгограде вагону трамвая на подземной станции проломило стекло

Сегодня, 10 апреля, стали известны подробности ночного происшествия в подземной части линии СТ в Центральном районе Волгограда. В одном из вагонов неизвестный предмет проломил стекло. Состав остановили в туннеле.

— 8 апреля около 21.00 что-то неизвестное пробило стекла и корпус скоростного трамвая между остановками «Современник» и «Комсомольская», следовавшего в сторону ВГТЗ, — рассказала волгоградка Екатерина Юрова.

Девушка отметила, что в момент удара она сидела рядом с лопнувшим стеклом. По ее словам, никто не пострадал. Сколько человек были в момент происшествия в салоне общественного транспорта, не уточняется.

ИА «Высота 102» направило запрос в администрацию Волгограда.

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