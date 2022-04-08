В Волгоградской области вводится запрет на посещение лесов

В Волгоградской области вводится запрет на посещение местными жителями и работниками территорий шести лесничеств: Калачевского, Арчединского, Иловлинского, Подтелковского, Ольховского и Старополтавского. Ограничения носят временный характер и связаны с обработкой зеленых насаждений пестицидами от вредителей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
Первым для посещения закроют Подтелковское лесничество, где с 25 апреля по 15 мая будут травить пяденицу обдирало. С 27 апреля по 17 мая обработку от пилильщика соснового рыжего будут проводить в Ольховском и Старополтавском лесничествах. С 20 мая по 9 июня в Калачевском и Арчединском лесничествах будут избавляться от пильщика-ткача красноголового. Этого же вредителя будут травить в лесах Иловлинского района с 28 мая по 17 мая.
Обработка будет проводится как наземным, так и авиационным способом.