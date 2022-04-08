Массовая эвакуация объявлена в учебных заведениях Волгограда

Педагогический состав и учащихся как минимум 27 школ, лицеев и гимназий в Волгограде эвакуировали из-за очередных сообщений о минировании. Занятия остановлены в лицеях №№5, 8 и 9, гимназиях №№ 11, 3, 1, 5, 17 и 2 и еще ряде общеобразовательных школ, сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах.
Учителя вывели школьников на улицу. Классные руководители оповестили родителей учеников об эвакуации и попросили забрать детей по домам.
Напомним, с начала 2022 года в Волгоградской области регулярно происходят массовые эвакуации из учебных заведений, торговых центров, объектов транспортной инфраструктуры и учреждений органов власти. Причиной становятся, как правило, ложные сообщения о минировании.