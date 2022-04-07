Сегодня, 7 апреля, от Площади Павших борцов в Волгограде отправлена очередная партия гуманитарной помощи жителям освобожденного Мелитополя и российским военным, участвующим в спецоперации на Украине. Вместе с одеждой, продуктами и медикаментами ребята с Поста №1 вложили письма, написанные школьниками нашим солдатам с передовой.

Председатель городского Совета Александр Струков отметил важность и символичность акции «Тепло из дома».

— Это великое дело, которое сегодня мы делаем. Я знаю, что это уже не первая колонна. Какое хорошее название — «Тепло из дома». Глубоко символично, что гуманитарную помощь отправили от Нулевого километра, с Площади Павших борцов, от Вечного огня рядом с местом, где был пленен Паулюс и поставлена точка в Сталинградской битве.

Струков уверен, что нашим ребятам, которые сейчас находятся в сложной боевой обстановке очень важно получить весточку из дома. Ранее машины с гуманитарной помощью уже отправлялись на Украину при поддержке общественных организаций и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

— Выражаем уверенность, что эта операция будет завершена. На Украине восторжествуют справедливость и спокойствие. А этот груз, это тепло из дома еще более вселит уверенность ребятам в нашем правом деле. Самое главное, чтобы это голубое небо, которое мы сегодня видим, оно было над всеми нами на долгие-долгие годы, навсегда, — резюмировал председатель ветеранской организации.





Немалую поддержку в сборе гуманитарной помощи оказали простые волгоградцы, представители Фонда социальных проектов «Наследие» и волонтеры центра «Прорыв».

— Нам поступил запрос от жителей города Мелитополя. Мы собрали в первую очередь детское питание, средства личной гигиены, медоборудование, в том числе здесь груз для военных, участвующих в спецоперации, — рассказала исполнительный директор Фонда «Наследие» Анна Журавлева. — Собрано 10 тонн гуманитарной помощи. Всего на Украину нами отправлено около 16 тонн гуманитарных грузов.

Анна Журавлева отметила, что бойцам очень приятно, что их ждут дома. Они с удовольствием читают адресованные им письма и часто передают слова благодарности через водителей гумконвоя. Погрузить такое большое количество продовольствия и вещей сегодня помогали Волонтеры Победы.

Фото: администрация Волгоградской области.