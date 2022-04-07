Река Терса в Волгоградской области выходит из берегов

Общество 07.04.2022 11:36
07.04.2022 11:36
Выход воды на пойму реки Терса сохраняется у рабочего поселка Елань в Волгоградской области, сообщает Гидрометцентр России на основании данных мониторинга гидрологической остановки.
Три дня назад, напомним, был зафиксирован подъем уровня воды на реках Бузулук, Терса и Медведица. За минувшие сутки уровень воды на реках Медведица и Терса поднялся еще на 23-35 сантиметров.
Ранее Гидрометцентр не прогнозировал подтоплений населенных пунктов в период прохождения пиков половодья-2022 в Волгоградской области. Отмечалось, что максимальные уровни весеннего половодья на востоке Волгоградской области ожидаются выше нормы до 1,5 м. В западных районах региона на реках Среднего Дона, в частности, на Хопре и Медведице уровни будут ниже нормы почти на 3 м.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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