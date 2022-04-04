Подъем уровня воды начался на реках в Волгоградской области





Сегодня, 4 апреля, зафиксировано повышение уровня воды на реках Бузулук, Терса и Медведица в Волгоградской области. По сообщению Гидрометцентра России, за сутки вода поднялась на 23-164 см. Превышения неблагоприятных отметок не отмечается.

Паводок помимо Волгоградской области также начался на реках Липецкой, Саратовской, Воронежской, Ростовской, Смоленской и Брянской областей.

Ранее, напомним, активную подготовку к паводку в Волгоградской области проводили 13 районов Волгоградской области. На заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которая прошла в феврале, было поручено проверить в этих районах пропускную способность русел рек, риски возникновения негативного воздействия большой воды на населенные пункты, а также состояние гидротехнических сооружений.

В середине марта в Волгограде прошли масштабные межведомственные учения по проверки готовности сил и средств к предупреждению и ликвидации паводков и пожаров.

Ранее Гидрометцентр не прогнозировал подтоплений населенных пунктов в период прохождения пиков половодья-2022 в Волгоградской области. Отмечалось, что максимальные уровни весеннего половодья на востоке Волгоградской области ожидаются выше нормы до 1,5 м. В западных районах региона на реках Среднего Дона, в частности, на Хопре и Медведице уровни будут ниже нормы почти на 3 м.



