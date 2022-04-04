Подъем уровня воды начался на реках в Волгоградской области

Общество 04.04.2022 19:23
04.04.2022 19:23
Сегодня, 4 апреля, зафиксировано повышение уровня воды на реках Бузулук, Терса и Медведица в Волгоградской области. По сообщению Гидрометцентра России, за сутки вода поднялась на 23-164 см. Превышения неблагоприятных отметок не отмечается.
Паводок помимо Волгоградской области также начался на реках Липецкой, Саратовской, Воронежской, Ростовской, Смоленской и Брянской областей.
Ранее, напомним, активную подготовку к паводку в Волгоградской области проводили 13 районов Волгоградской области. На заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которая прошла в феврале, было поручено проверить в этих районах пропускную способность русел рек, риски возникновения негативного воздействия большой воды на населенные пункты, а также состояние гидротехнических сооружений.
В середине марта в Волгограде прошли масштабные межведомственные учения по проверки готовности сил и средств к предупреждению и ликвидации паводков и пожаров.
Ранее Гидрометцентр не прогнозировал подтоплений населенных пунктов в период прохождения пиков половодья-2022 в Волгоградской области. Отмечалось, что максимальные уровни весеннего половодья на востоке Волгоградской области ожидаются выше нормы до 1,5 м. В западных районах региона на реках Среднего Дона, в частности, на Хопре и Медведице уровни будут ниже нормы почти на 3 м.
Реклама
В волгоградском СИЗО-4 сменился начальник после серии ЧП с заключенными04.04.2022 17:32
Общество 04.04.2022 17:32
К сайтам судов Волгоградский области запретили доступ04.04.2022 16:25
Общество 04.04.2022 16:25
В Волгограде из-за порыва трубы затопило целый двор на Ангарском04.04.2022 16:16
Общество 04.04.2022 16:16
Суд заставил волгоградский облздрав купить дорогие лекарства ребенку-инвалиду04.04.2022 15:53
Общество 04.04.2022 15:53
Ж/д-переезд из Волгограда в Городище перекроют на ночь из-за ремонта04.04.2022 15:32
Общество 04.04.2022 15:32
В центре Волгограда встали троллейбусы и погасли светофоры04.04.2022 15:01
Общество 04.04.2022 15:01
Научные открытия со школьной скамьи: в Котельниково развивают детский центр научного творчества04.04.2022 13:50
Общество 04.04.2022 13:50
Штормовой циклон уступит Волгоград холодному циклону с осадками04.04.2022 12:32
Общество 04.04.2022 12:32
Расширяя границы: «Ростелеком» дал старт новому проекту инклюзивного творчества04.04.2022 12:03
Общество 04.04.2022 12:03
В Волгограде провалился конкурс на содержание городских кладбищ04.04.2022 11:28
Общество 04.04.2022 11:28
Бочаров на оперативке обсудил состояние волгоградских дорог после зимы04.04.2022 11:24
Общество 04.04.2022 11:24
В Волгограде отключат отопление после пяти дней устойчивой жары04.04.2022 11:05
Общество 04.04.2022 11:05
«Видно в понедельник их мама родила»: болельщики «Ротора» снова требуют отставки руководства04.04.2022 09:35
Общество 04.04.2022 09:35
В Волгограде закрылся один из магазинов «Детский мир»04.04.2022 09:21
Общество 04.04.2022 09:21
Под Волгоградом осудят организатора незаконной миграции из Узбекистана04.04.2022 09:04
Общество 04.04.2022 09:04
Реклама