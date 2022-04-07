







Волгоградский областной суд усилил наказание виновнику смертельного ДТП во Фроловском районе, которое произошло 31 января 2021 года. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, фигурант уголовного дела Шаиг Джафаров приговором Фроловского районного суда был ранее приговорен к 2 годам колонии-поселении. Также он должен выплатить пострадавшим 1 миллион рублей.

Джафаров не согласился с наказанием и обжаловал приговор в апелляционном порядке. Водитель просил назначить ему наказание не связанное с лишением свободы.

Судом установлено, что Джафаров, управляя автомобилем «ВАЗ-21103», 31 января двигался по трассе Р-22 «Каспий» в направлении Москвы. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада-Веста». В результате ДТП погиб пассажир автомобиля ВАЗ, двое человек, среди которых ребенок 2016 года рождения, пострадали.

Апелляционную жалобу подал и отец пострадавшего мальчика. Он сообщил, что в результате ДТП его сыну были причинены тяжкие телесные повреждения, имелись множественные травмы, разрывы внутренних органов. Мальчик проходит длительное лечение, ему предстоит пересадка органа. Отец ребенка отметил, что за это время виновник ДТП не извинился и не пытался загладить причиненные страдания. В связи с чем просил изменить приговор и усилить назначенное Джафарову наказание.

В суде апелляционной инстанции водитель все же извинился перед потерпевшими, просил не лишать его свободы. Однако суд на год усилил наказание виновнику ДТП, приговорив его к трем годам колонии-поселении. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области







