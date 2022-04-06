Рано расслабились? Волгоградцам снова указали на двери прививочных пунктов

В Волгограде специалисты напоминают жителям о необходимости ревакцинации от COVID-19. Как рассказала ИА «Высота 102» главный внештатный терапевт облздрава Мария Магдеева, для отдельных категорий волгоградцев повторная иммунизация от коронавируса сегодня особенно важна.

— Что касается рекомендаций о вакцинации после перенесенного в легкой форме коронавируса, то на сегодняшний день все зависит от хронических заболеваний, — прокомментировала информагентству Мария Магдеева. — Рекомендации по вакцинации после 6 месяцев действенны для тех пациентов, которые не имеют двух или более хронических заболеваний или тех, кто перенес заболевание в тяжелой форме. Если пациент перенес COVID-19 в легкой форме, то через 3-4 месяца уже можно ревакцинироваться.

Магдеева добавляет, что на сегодня в обществе распространен миф о том, что после отмены обязательной вакцинации не нужно вакцинироваться вообще.

— Хочется здесь напомнить, что вакцинация от коронавирусной инфекции включена в национальный календарь прививок и относится к прививкам по эпидпоказаниям. На сегодняшний день у нас неблагополучная эпидобстановка. Да, уменьшилось количество госпитализаций, но тем не менее нужно не забывать от том, что есть ряд пациентов, которые переболели уже COVID-19 и у них закончилось действие QR-кода, и те пациенты, у которых подошло время ревакцинации.

Что касается переболевших омикроном, то выработанные организмом после этой болезни антитела, по сведениям ученых, не способны защитить человека перед новым штаммом «стелс».

— Есть научные статьи и исследования, которые доказывают что к новому вирусу «стелс» не формируется иммунитет после перенесенного «омикрона», — утверждает главный внештатный терапевт облздрава. — Поэтому я призываю тех, у кого закончился QR-код и подошло время ревакцинироваться, и тех, кто не имеет необходимого количества антител, пройти прививку согласно национальному календарю прививок.

В облздраве подчеркивают, что в регионе существует запас вакцины от коронавирусной инфекции, в настоящее время в пунктах вакцинации доступно 248 тысяч доз различной вакцины. Продолжают работать 70 стационарных пунктов иммунизации на базе лечебных учреждений, 10 передвижных пунктов и 194 мобильные бригады медиков.