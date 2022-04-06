В Волгограде старшеклассники разработали свои первые технологические карты для приготовления блюд школьного меню
Общество 06.04.2022 13:42 Новости компаний
06.04.2022 13:42 Новости компаний
В Волгограде подведены итоги первого этапа конкурса для старшеклассников "Решаем сами”. За время прохождения этого этапа ребята узнали:
-какие существуют виды меню;
-какое оборудование, инвентарь и посуда используется в работе пищеблоков;
-классификацию продукции общественного питания;
-какие продукты запрещены при организации питания детей;
-что такое технологические карты;
-как по ним работают школьные повара.
А также провели анкетирование учеников своих школ на тему, что бы они хотели видеть в школьном меню.И получили важнейший навык - самостоятельно составили технологические карты для собственных блюд, которые будут потом готовить и презентовать как вариант меню за родительскую плату.
В конкурсе принимали участие 7 команд из разных районов нашего города. Во второй этап прошли 4 команды-участницы. Уже в эту субботу, 9 апреля ребята примут участие в мастер-классе по приготовлению овощного рагу, где мастера научат детей базовым навыкам готовки. (Мастер-класс пройдет 9 апреля в 11.00 на площадке кулинарной студии “Палером” по адресу: пр.Ленина,110)
Ребята из выбывших команд Ворошиловского, Советского и Красноармейского районов, по мнению партнеров конкурса - тоже победители. Поэтому каждому участнику команды мы вручили: коробку полезного напитка "NEMOLOKO" и наборы с буфетной продукцией, а также билеты в "Мori cinema" и парк Раздолье. Участники поделились своими впечатлениями.
Напоминаем, что конкурс "Решаем сами" проходит в три этапа, где 35 учеников 8-10 классов из различных школ Волгограда решили стать экспертами в сфере школьного питания.
И для этого проходят специальную теоретическую и практическую подготовку. Своими знаниями и навыками со школьниками делятся ведущие волгоградские технологи, повара, специалисты по пищевой безопасности.
После конкурса старшеклассники:
-составят и приготовят меню для школьной столовой;
-смогут добавить его и результаты конкурса в свое портфолио;
-получат практические навыки по приготовлению блюд для социального питания и многое другое.
Кроме того, придуманные детьми блюда войдут в действующее школьное меню.
Реклама
Облсуд признал законным скандальный фудкорт в центре Волгограда06.04.2022 16:38
Общество 06.04.2022 16:38
Продавцы меняют ценники, волгоградцы кусают локти: в магазинах стремительно дешевеет бытовая техника06.04.2022 15:57
Общество 06.04.2022 15:57
Чайные розы на проспекте Жукова в Волгограде обеспечат водой06.04.2022 15:38
Общество 06.04.2022 15:38
«Газпром газораспределения Волгоград»: для нас процесс импортозамещения не стал откровением06.04.2022 14:52
Общество 06.04.2022 14:52
Жителям райцентров в Волгоградской области предрекли неделю горячих батарей06.04.2022 14:36
Общество 06.04.2022 14:36
Ответственного за порядок на кладбищах Волгограда не успеют найти до Пасхи06.04.2022 12:35
Общество 06.04.2022 12:35
Три четверти автовладельцев в Волгограде готовы приобрести подержанную машину с рук06.04.2022 12:08
Общество 06.04.2022 12:08
Волгоградец отсудил у автосалона деньги за навязанный договор06.04.2022 09:09
Общество 06.04.2022 09:09
Волгоградцы стали чаще писать депутатам о дорогах, маршрутках и автобусах05.04.2022 22:08
Общество 05.04.2022 22:08
Чиновников в Волгограде обязали решить судьбу треснувшего дома05.04.2022 20:31
Общество 05.04.2022 20:31
Ушла из жизни экс-председатель Урюпинского горсуда в Волгоградской области05.04.2022 19:28
Общество 05.04.2022 19:28
«Кого-нибудь да и убьет током»: жители многоэтажки на Семи ветрах 15 лет ждут ремонта в подъезде05.04.2022 19:13
Общество 05.04.2022 19:13
Экспорт волгоградских товаров в Республику Беларусь вырос на 20%05.04.2022 17:39
Общество 05.04.2022 17:39
В Волгограде готовят к закрытию ковидарий в облбольнице №305.04.2022 16:48
Общество 05.04.2022 16:48
Волгоградские приставы не будут взыскивать долги с участников спецоперации05.04.2022 15:40
Общество 05.04.2022 15:40
Реклама