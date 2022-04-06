Общество

В Волгограде старшеклассники разработали свои первые технологические карты для приготовления блюд школьного меню

Общество 06.04.2022 13:42 Новости компаний
06.04.2022 13:42 Новости компаний


В Волгограде подведены итоги первого этапа конкурса для старшеклассников "Решаем сами”. За время прохождения этого этапа ребята узнали:

-какие существуют виды меню;

-какое оборудование, инвентарь и посуда используется в работе пищеблоков;

-классификацию продукции общественного питания;

-какие продукты запрещены при организации питания детей;

-что такое технологические карты;

-как по ним работают школьные повара.

А также провели анкетирование учеников своих школ на тему, что бы они хотели видеть в школьном меню.И получили важнейший навык - самостоятельно составили технологические карты для собственных блюд, которые будут потом готовить и презентовать как вариант меню за родительскую плату.
В конкурсе принимали участие 7 команд из разных районов нашего города. Во второй этап прошли 4 команды-участницы. Уже в эту субботу, 9 апреля ребята примут участие в мастер-классе по приготовлению овощного рагу, где мастера научат детей базовым навыкам готовки. (Мастер-класс пройдет 9 апреля в 11.00 на площадке кулинарной студии “Палером” по адресу: пр.Ленина,110)

Ребята из выбывших команд Ворошиловского, Советского и Красноармейского районов, по мнению партнеров конкурса - тоже победители. Поэтому каждому участнику команды мы вручили: коробку полезного напитка "NEMOLOKO" и наборы с буфетной продукцией, а также билеты в "Мori cinema" и парк Раздолье. Участники поделились своими впечатлениями. 
Напоминаем, что конкурс "Решаем сами"  проходит в три этапа, где 35 учеников 8-10 классов из различных школ Волгограда решили стать экспертами в сфере школьного питания. 
И для этого проходят специальную теоретическую и практическую подготовку. Своими знаниями и навыками со школьниками делятся ведущие волгоградские технологи, повара, специалисты по пищевой безопасности.
После конкурса старшеклассники:
-составят и приготовят меню для школьной столовой;
-смогут добавить его и результаты конкурса в свое портфолио;
-получат практические навыки по приготовлению блюд для социального питания и многое другое.
Кроме того, придуманные детьми блюда войдут в действующее школьное меню.

 


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