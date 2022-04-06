



В Волгограде подведены итоги первого этапа конкурса для старшеклассников "Решаем сами”. За время прохождения этого этапа ребята узнали:





-какие существуют виды меню;





-какое оборудование, инвентарь и посуда используется в работе пищеблоков;





-классификацию продукции общественного питания;





-какие продукты запрещены при организации питания детей;





-что такое технологические карты;





-как по ним работают школьные повара.





А также провели анкетирование учеников своих школ на тему, что бы они хотели видеть в школьном меню.И получили важнейший навык - самостоятельно составили технологические карты для собственных блюд, которые будут потом готовить и презентовать как вариант меню за родительскую плату.

В конкурсе принимали участие 7 команд из разных районов нашего города. Во второй этап прошли 4 команды-участницы. Уже в эту субботу, 9 апреля ребята примут участие в мастер-классе по приготовлению овощного рагу, где мастера научат детей базовым навыкам готовки. (Мастер-класс пройдет 9 апреля в 11.00 на площадке кулинарной студии “Палером” по адресу: пр.Ленина,110)





Ребята из выбывших команд Ворошиловского, Советского и Красноармейского районов, по мнению партнеров конкурса - тоже победители. Поэтому каждому участнику команды мы вручили: коробку полезного напитка "NEMOLOKO" и наборы с буфетной продукцией, а также билеты в "Мori cinema" и парк Раздолье. Участники поделились своими впечатлениями.

Напоминаем, что конкурс "Решаем сами" проходит в три этапа, где 35 учеников 8-10 классов из различных школ Волгограда решили стать экспертами в сфере школьного питания.

И для этого проходят специальную теоретическую и практическую подготовку. Своими знаниями и навыками со школьниками делятся ведущие волгоградские технологи, повара, специалисты по пищевой безопасности.

После конкурса старшеклассники:

-составят и приготовят меню для школьной столовой;

-смогут добавить его и результаты конкурса в свое портфолио;

-получат практические навыки по приготовлению блюд для социального питания и многое другое.

Кроме того, придуманные детьми блюда войдут в действующее школьное меню.