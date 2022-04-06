Общество 06.04.2022 12:35
06.04.2022 12:35
Объявлен повторный конкурс на содержание 48 кладбищ Волгограда, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок. Предыдущий аукцион был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок от участников.
Департамент городского хозяйства по-прежнему ищет организацию, которая готова до 31 декабря 2022 года заниматься содержанием городских погостов: завозить на кладбища воду и песок, убирать мусор и общественные туалеты, чистить дороги от грязи, пыли и снега, красить кладбищенские сооружения и следить за братскими могилами. Начальная сумма контракта осталась прежней - почти 13,4 миллиона рублей.
Услуги должны оказываться на кладбищах в семи районах Волгограда - Алюминиевское, Верхнезареченское, Рынок, Водстрой, Заречный, Краснооктябрьское Старое, Краснооктябрьское Новое, Моторное, Димитриевское (Центральное), Гумрак, Аэропорт. Овражное, Старое Ворошиловское, Новое Ворошиловское, Старое Царицынское, Ельшанское, Горная Поляна, Горьковское, Песчанка, Майское, Водное, Горное, Гули Королевой, Кировское (Старая Отрада), Мусульманское, Хохлы, Павловское, Бобыли, Бекетовский Перекат, Волгострой, Зайчики, Кожзавод, Крестовое, Лесное, Лещево, Песчаное-1, Песчаное-2, Песчаное-3, Рыбзавод, Старое Красноармейское, Новое Красноармейское, Старое кладбище Красноармейского района, Сакко и Ванцетти, Южное, 19-го Партсъезда, Соляное и Сарепта.
Подвести итоги нового конкурса планируют 26 апреля. Напомним, что Пасха в этом году выпадает на 24 апреля. Традиционно волгоградцы в этот период едут на кладбища, чтобы после зимы привести в порядок могилы своих близких.
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