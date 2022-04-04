В Волгограде провалился конкурс на содержание городских кладбищ









Открытый конкурс на содержание городских кладбищ Волгограда признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок от участников, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоговой протокол.

Напомним, департамент городского хозяйства был готов заключить с победителем аукциона контракт сроком до 31 декабря 2022 года на содержание 48 городских погостов, расположенных в семи районах Волгограда. Начальная цена контракта была указана в размере почти 13,4 миллиона рублей. Однако желающих взяться за эту работу и за такую сумму не оказалось. Таким образом, к Пасхе, которая в этом году празднуется 24 апреля, городские кладбища могут остаться без хозяина.

По условиям электронного конкурса, отметим, победившей организации в течение года предстояло заниматься покраской кладбищенских сооружений и оборудования, завозить техническую воду и песок, убирать братские могилы, находящиеся под охраной государства, вывозить мусор. В перечне работ также уборка общественных туалетов на кладбищах, дорог от песка, а также от снега и наледи, обработка противогололедными реагентами.

В перечне городских кладбищ, которые выставлялись на конкурс, были указаны Алюминиевское, Верхнезареченское, Рынок, Водстрой, Заречный, Краснооктябрьское Старое, Краснооктябрьское Новое, Моторное, Димитриевское (Центральное), Гумрак, Аэропорт. Овражное, Старое Ворошиловское, Новое Ворошиловское, Старое Царицынское, Ельшанское, Горная Поляна, Горьковское, Песчанка, Майское, Водное, Горное, Гули Королевой, Кировское (Старая Отрада), Мусульманское, Хохлы, Павловское, Бобыли, Бекетовский Перекат, Волгострой, Зайчики, Кожзавод, Крестовое, Лесное, Лещево, Песчаное-1, Песчаное-2, Песчаное-3, Рыбзавод, Старое Красноармейское, Новое Красноармейское, Старое кладбище Красноармейского района, Сакко и Ванцетти, Южное, 19-го Партсъезда, Соляное и Сарепта.

Отметим, что с 1 февраля текущего года в Волгограде вступили в силу новые Правила организации похорон и содержания муниципальных кладбищ. Согласно изменениям, теперь услуги по погребению на кладбищах города могут оказывать не только специализированные службы по вопросам похоронного дела, но и другие хозяйствующие субъекты. На муниципалитет возлагаются, помимо контролирующих функций, полномочия по ведению архива и делопроизводства, по регистрации захоронений на муниципальных кладбищах Волгограда, выдача разрешения на захоронение и т.д.



