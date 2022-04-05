Общество 05.04.2022 15:40
05.04.2022 15:40
Исполнительные производства в отношении военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, будут приостановлены. Такое решение, как сообщили в УФССП России по Волгоградской области, принято Федеральной службой судебных приставов для стабилизации социально-экономической ситуации в связи с введением ограничительных мер иностранными государствами и международными организациями.
В ведомстве напомнили, что участники спецоперации признаются ветеранами боевых действий на основании изменений в ФЗ «О ветеранах» от 26 марта 2022 года.
- Для того, чтобы приостановить исполнительное производство необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие оснований для приостановления, - пояснили в УФССП России по региону.
Предоставить документы должностным лицам ФССП России могут представители сторон исполнительного производства, которые вправе совершать от их имени все действия, связанные с исполнительным производством.
Судебный пристав вправе самостоятельно инициировать приостановление исполнительного производства, если ему стали известны обстоятельства, являющиеся основаниями для такого приостановления.
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