Учитель из Волгоградской области решила заработать на бирже и лишилась миллиона рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, 36-летняя женщина оказалась очередной жертвой мошенников.

По сведениям регионального главка МВД, все свои средства потеряла жительница Еланского района.

— Ранее на связь через сеть Интернет с потерпевшей вышел неизвестный, представившись сотрудником биржи, и под предлогом гарантированного заработка предложил инвестировать денежные средства, — рассказали в пресс-службе ведомства информагентству. — На протяжении месяца потерпевшая перечисляла на счет, указанный мошенником, крупные суммы денег, однако впоследствии ни обещанной выгоды, ни вложенных денежных средств получить так и не смогла.

Полицейские не перестают предупреждать об опасности общения с неизвестными людьми по телефону и уж тем более о совершении по их инструкциям финансовых операций. Преступники используют разные уловки, представляясь сотрудниками банков, представителями правоохранительных органов и соцслужб. Лучший способ обезопасить себя - молча положить трубку и не продолжать беседу с неизвестными людьми.