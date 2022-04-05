В Волгоградской области начали присасываться клещи

Общество 05.04.2022 14:54
05.04.2022 14:54
Первый случай обращения к врачам из-за присасывания клеща зафиксирован в Волгоградской области. По информации территориального управления Роспотребнадзора, в регионе начался сезон активности клещей, но случаев заболевания от их укусов пока не отмечено.
Запланировано проведение акарицидных обработок мест массового отдыха, территорий размещения летних оздоровительных учреждений, территорий загородных предприятий общественного питания, кладбищ, мест хозяйственной деятельности и пастбищ. Сейчас началась акарицидная обработка сельскохозяйственных животных.
Волгоградская область, напомним, является эндемичной по таким инфекциям, передающимся клещами, как Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия, лихорадка Ку. Вакцины для предупреждения Крымской геморрагической лихорадки, иксодового клещевого боррелиоза нет, поэтому основной упор необходимо сделать на неспецифическую профилактику заболеваний.
Исследования клещей проводит лаборатория особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Она расположена на ул. Ангарская, д. 13Б.
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