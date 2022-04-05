В центре Волгограда готовят место для детской рыбалки

Общество 05.04.2022 14:20
05.04.2022 14:20
Зона семейного отдыха «Рыбалка» откроется в мае в Центральном парке культуры и отдыха. Как сообщили в мэрии Волгограда, площадка с теневыми навесами и мини-прудом в центральной части парка почти готова. Осталось установить освещение и озеленить прилегающую территорию.
- Аттракцион будет представлять собой небольшой пруд, где маленькие посетители при помощи бамбуковых удочек будут ловить искусственных рыб. Вокруг водного объекта специалисты подрядной организации формируют лавочки и деревянные теневые навесы, - рассказали в горадминистрации.
Параллельно в парке компания-инвестор на площади 2,5 тысячи квадратных метров продолжает работы по обустройству детского бассейна на участке рядом со стадионом. Близятся к завершению работы и на аттракционе «Ниагара» с двумя водными горками – сейчас рабочие оборудуют периметр территории и входную группу.
С приходом благоприятной погоды в парке начали высаживать новые деревья. Так, 6-метровые ели высадили возле зоны «Рыбалки» и детского бассейна. Одновременно возле входной группы и вдоль аллеи с сакурами на площади 4 тысячи квадратных метров специалисты проводят гидропосев. Всего этой весной в ЦПКиО появятся 300 крупномерных деревьев.
Напомним, благоустройство муниципального парка культуры и отдыха проходит без привлечения бюджетных средств в рамках соглашения с инвестором ООО «Парк».
Фото: администрация Волгограда
Реклама
В Волгограде готовят к закрытию ковидарий в облбольнице №305.04.2022 16:48
Общество 05.04.2022 16:48
Волгоградские приставы не будут взыскивать долги с участников спецоперации05.04.2022 15:40
Общество 05.04.2022 15:40
Учитель из Волгоградской области «проиграла» миллион на выдуманной бирже05.04.2022 15:27
Общество 05.04.2022 15:27
Волгоградских заключенных отключили от сотовой связи с родственниками05.04.2022 15:11
Общество 05.04.2022 15:11
В Волгоградской области начали присасываться клещи05.04.2022 14:54
Общество 05.04.2022 14:54
Новый 1,5-километровый участок Первой Продольной начали строить в Волгограде05.04.2022 13:33
Общество 05.04.2022 13:33
Первый пошел: в Волгоградской области завершается отопительный сезон05.04.2022 13:16
В Волгограде установили виновника зловонной свалки гниющего лука05.04.2022 13:16
Оглашен приговор жуликам, державшим в страхе юг Волгограда05.04.2022 12:01
Общество 05.04.2022 12:01
Чиновники Волгограда подтвердили 128 случаев завышения цен05.04.2022 10:52
Общество 05.04.2022 10:52
В Волгограде утвердили места торговли саженцами и рассадой: список05.04.2022 09:49
Общество 05.04.2022 09:49
В Волжском сократили число дачных автобусов из-за погоды04.04.2022 23:17
Общество 04.04.2022 23:17
Энергетики 5 апреля обесточат вуз, дачи и дома в 6 районах Волгограда04.04.2022 22:04
Общество 04.04.2022 22:04
Подъем уровня воды начался на реках в Волгоградской области04.04.2022 19:23
Общество 04.04.2022 19:23
В волгоградском СИЗО-4 сменился начальник после серии ЧП с заключенными04.04.2022 17:32
Общество 04.04.2022 17:32
Реклама