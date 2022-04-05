Общество

В центре Волгограда готовят место для детской рыбалки

Общество 05.04.2022 14:20
05.04.2022 14:20



Зона семейного отдыха «Рыбалка» откроется в мае в Центральном парке культуры и отдыха. Как сообщили в мэрии Волгограда, площадка с теневыми навесами и мини-прудом в центральной части парка почти готова. Осталось установить освещение и озеленить прилегающую территорию.
- Аттракцион будет представлять собой небольшой пруд, где маленькие посетители при помощи бамбуковых удочек будут ловить искусственных рыб. Вокруг водного объекта специалисты подрядной организации формируют лавочки и деревянные теневые навесы, - рассказали в горадминистрации.
Параллельно в парке компания-инвестор на площади 2,5 тысячи квадратных метров продолжает работы по обустройству детского бассейна на участке рядом со стадионом. Близятся к завершению работы и на аттракционе «Ниагара» с двумя водными горками – сейчас рабочие оборудуют периметр территории и входную группу.  



С приходом благоприятной погоды в парке начали высаживать новые деревья. Так, 6-метровые ели высадили возле зоны «Рыбалки» и детского бассейна. Одновременно возле входной группы и вдоль аллеи с сакурами на площади 4 тысячи квадратных метров специалисты проводят гидропосев. Всего этой весной в ЦПКиО появятся 300 крупномерных деревьев.
Напомним, благоустройство муниципального парка культуры и отдыха проходит без привлечения  бюджетных средств в рамках соглашения с инвестором ООО «Парк». 
Фото: администрация Волгограда

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