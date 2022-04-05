Первый пошел: в Волгоградской области завершается отопительный сезон

Котельные в городе Камышине с 7 апреля прекратят подачу теплоносителя в жилые дома и социальные объекты в связи с устойчивым повышением среднесуточной температуры воздуха. Камышин стал первым городом в Волгоградской области, где администрация приняла решение об окончании отопительного сезона, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение мэрии.
Документ о прекращении отопления был подписан накануне, 4 апреля. Копию бумаги получили руководители ОАО «КамышинТеплоЭнерго», ООО «Камышинская ТЭЦ», МУП г. Камышина «ПУВКХ», ООО «РЭП № 1», ООО «УК «Эталон», ООО «УК «Фаворит», ООО «Лучший город», МП «Управление ЖКХ города Камышина» и различных ТСЖ.
С окончанием отопительного сезона им рекомендовано «обеспечить устойчивое горячее водоснабжение жилого и нежилого фонда» и сразу же приступить к подготовке к следующему отопительному сезону 2022-2023 гг.
Аналогичных официальных постановлений об окончании отопительного сезона на сайтах администрации Волгограда и Волжского пока не опубликовано.
По данным синоптиков, несмотря на похолодание в понедельник и вторник, 4-5 апреля, со среды, 6 апреля, столбики термометров вновь поднимутся до +16 градусов. К выходным, согласно прогностической карте Ventusky, в Волгоградской области воздух прогреется до +20 градусов.