Общество

Оглашен приговор жуликам, державшим в страхе юг Волгограда

Общество 05.04.2022 12:01
05.04.2022 12:01


В Волгограде сегодня, 5 апреля, стало известно  об оглашении приговора четырем членам преступной группировки, державшим в страхе Красноармейский район. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, волгоградцев признали виновными по трем статьям Уголовного Кодекса РФ. 

Как установили следователи УМВД России по Волгограду, 27 марта 2019 года трое жителей Волгограда напали на администратора и бармена в кафе в Красноармейском районе Волгограда. Угрожая муляжом пистолета, мужчины потребовали от сотрудников заведения передать им кассовый аппарат, в котором на тот момент было около 20 тысяч рублей. 

Получив деньги, преступники покинули кафе и направились в другое заведение в том же южном районе Волгограда. Там к компании присоединился ранее судимый 32-летний волгоградец. В ходе застолья фигуранты уголовного дела поссорились с собственником и персоналом кафе. В результате потасовки мужчины повредили в заведении мебель и предметы интерьера, причинив материальный ущерб на 50 тысяч рублей.

Погромом дело, к слову, не обошлось. Примкнувший в последний момент к компании 32-летний волгоградец, кроме прочего, избил бармена. 

— Красноармейский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении четырех местных жителей. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении  разбоя, умышленном  уничтожении имущества и причинении значительного ущерб, — сообщила информагентству Оксана Черединина. — Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Красноармейского района Волгограда.

Преступники  были задержаны сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области. Уголовное тело расследовалось городским управлением МВД России. Известно, что ни один из преступников ни в ходе расследования, ни на суде своей вины не признал. 

Как стало известно ИА «Высота 102», погром волгоградцы устроили в кафе «Удача», ограблено было кафе «Амирани».

С учетом обстоятельств преступлений и мнения гособвинения суд приговорил 32-летнего Аслана Баева, избившего в «Удаче» бармена, к 3 с половиной годам колонии строго режима. Яусан Лабазанов, Владислав Землянский, Эмин Зейналов, участвовавшие в погроме и ограблении кафе, получили по 2 года и 4 месяца в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть оспорен сторонами в апелляционном порядке.

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