Общество

Чиновники Волгограда подтвердили 128 случаев завышения цен

Общество 05.04.2022 10:52
05.04.2022 10:52


В Волгоградской области в оперативный штаб по мониторингу цен поступило больше 600 жалоб жителей. В 128 случаях, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, установлены факты необоснованного подорожания. 

—  По итогам анализа обращений жителей, в том числе поступивших в чат-бот, в результате проведённых рейдов информация по 128 выявленным фактам уже направлена в прокуратуру и УФАС, —  сообщила руководитель оперштаба Анна Писемская. —  Мониторинг продолжается в ежедневном формате. К каждому заседанию оперативного штаба, а оно проходит дважды в неделю, все ведомства предоставляют свой отчет об изменениях цен на товары и услуги и в принципе о наличии товаров. 

Чаще всего в чат-бот оперативного штаба волгоградцы жаловались на минувшей неделе на стоимость сахара и капусты. Контроль над ростом цен на эти продукты уже взят профильными комитетами. 

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