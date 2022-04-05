Чиновники Волгограда подтвердили 128 случаев завышения цен





В Волгоградской области в оперативный штаб по мониторингу цен поступило больше 600 жалоб жителей. В 128 случаях, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, установлены факты необоснованного подорожания.

— По итогам анализа обращений жителей, в том числе поступивших в чат-бот, в результате проведённых рейдов информация по 128 выявленным фактам уже направлена в прокуратуру и УФАС, — сообщила руководитель оперштаба Анна Писемская. — Мониторинг продолжается в ежедневном формате. К каждому заседанию оперативного штаба, а оно проходит дважды в неделю, все ведомства предоставляют свой отчет об изменениях цен на товары и услуги и в принципе о наличии товаров.

Чаще всего в чат-бот оперативного штаба волгоградцы жаловались на минувшей неделе на стоимость сахара и капусты. Контроль над ростом цен на эти продукты уже взят профильными комитетами.