Ж/д-переезд из Волгограда в Городище перекроют на ночь из-за ремонта

Движение автомобилей через железнодорожный переезд по дороге из волгоградского микрорайона Жилгородок в Городище, ограничат в ночь с 5 на 6 апреля на 8 часов. Машины будут пропускать по разным полосам поочередно, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.
– В связи с ремонтными работами с 22.00 5 апреля до 6.00 6 апреля будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 1062 км перегона Разгуляевка – Пост 6 км (на стыке улицы 62-й Армии в посёлке Городище и Краснополянской улицы в Волгограде), – рассказали в компании.
В Приволжской железной дороге просят автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать обстоятельства при планировании поездки.
Фото: пресс-служба ПривЖД.