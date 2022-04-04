В Волгоградской области легковушка влетела в дерево: двое пострадавших

Водитель и пассажирка «Лады Гранты» пострадали в результате столкновения автомобиля с деревом в Урюпинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем на улице Степная в хуторе Бубновский.

По предварительным данным, 43-летний водитель двигался со стороны улицы Победы в сторону улицы Мира. В районе дома №1 мужчина не справился с управлением и совершил съезд с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водителя и 45-летняя пассажирка госпитализированы.





Фото ГУ МВД России по Волгоградской области