Под Волгоградом осудят организатора незаконной миграции из Узбекистана

Городищенский районный суд рассмотрит уголовное дело местного жителя, который организовал нелегальный въезд в Волгоградскую область для 18 мигрантов из Узбекистана. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Его сообщника будут судить отдельно, его дело выделено в отдельное производство и еще расследуется, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.
Следствие установило, что в конце февраля 2021 года напарники незаконно ввезли в Волгоградскую область 18 жителей среднеазиатской республики для грядущих работ на полях. Их деятельность пресекли сотрудники Пограничного Управления ФСБ России по региону. Расследование уголовного дела проводилось региональным УФСБ России.
Житель Городищенского района, который в ближайшее время предстанет перед судом, полностью признал свою вину.