Коммунальные организации в Волгоградской области заменят старые инженерные коммуникации под дорогами, которые капитально отремонтируют в 2022 году. Это позволит в будущем избежать вскрытия нового дорожного полотна для проведения работ на трубах водо-, теплоснабжения и канализации, сообщили в администрации региона.

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Волгоградской области реконструируют 400 км автомагистралей. Уведомления об их ремонте и сроках начала работ коммунальным организациям направили за год, чтобы они скорректировали свои планы по замене инженерных систем. Такой подход уже позволил ранее синхронизировать работы по подключению водоводов и замене канализации на 18-ти улицах Волгограда и Волжского. Если коммунальщикам не удалось перенести сроки или авария произошла на недавно обновленном участке, то применяется бестраншейный способ прокладки сетей.