В Волгограде эвакуируют аэропорт

Происшествия 01.04.2022 11:49
01.04.2022 11:49
Эвакуация пассажиров и сотрудников идет в аэропорту Волгограда. В пресс-службе аэропорта информацию подтвердили.
На данный момент известно, что в 11:30 поступило сообщение о минировании аэровокзального комплекса. На месте работают все оперативные службы.
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