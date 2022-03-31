Общество

Волгоградский депутат обвинил бывших судей и полицейских в связях с УК-рейдерами

Общество 31.03.2022 14:00
31.03.2022 14:00


Депутат Волгоградской облдумы Руслан Шарифов обратился к руководителю регионального главка МВД Дмитрию Вельможко с просьбой обратить внимание на ситуацию, связанную с рейдерским захватом домов управляющими компаниями. Как сообщает ИА «Высота 102», Руслан Шарифов выступил с таким предложением после отчета Дмитрия Вельможко о деятельности регионального управления за 2021 год на сегодняшнем заседании думы.

В частности, Руслан Шарифов сообщил руководителю главка о связях УК «Центр-Волга» и «Уютный город», за которыми, по его утверждению, стоят одни и те же бенефициары. 

— «Уютный город» задолжал поставщикам ресурсов более 10 миллионов рублей, теперь вместо него управляет домами «Центр-Волга», — заявил Руслан Шарифов. — Прошу проверить УК на предмет наличия поддельных протоколов при выборе управляющей компании. 

По сведениям Руслана Шарифова, в настоящее время несколько управляющих компаний захватили в городе около 300 домов. На заседании депутат озвучил адреса, где, как он утверждает, были использованы при выборе УК поддельные протоколы с подписями «мертвых и детей».

— За этими компаниями-рейдерами стоят бывшие бандиты, бывшие судьи и бывшие сотрудники правоохранительных органов, — заявил Руслан Шарифов. — Например, к одной из УК имеет отношение экс-сотрудник ОБЭП. Все они пользуются лазейками в законодательстве, у них отличные юристы, они получают дома в свое управление и ничего не делают для жителей, только собирают деньги. 

Руслан Шарифов, по его словам, направил и письменное обращение в адрес руководителя ГУ МВД по Волгоградской области, где изложил озвученную на заседании облдумы информацию. Сведения, которые сообщил депутат, заинтересовали и представителя областной прокуратуры, которая присутствовала на заседании. 

Дмитрий Вельможко пообещал ознакомиться с письмом депутата и признал, что в ситуации с рейдерским захватом домов есть «угрозообразующий фактор», так как она может вызвать социальную напряженность.

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