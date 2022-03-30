В Волгоградской области набирают пограничников





Управление ФСБ России по Волгоградской области проводит набор кандидатов для поступления в пограничные институты ФСБ России в Москве, Голицыно, Калининграде и Анапе.

Как сообщили в УФСБ по региону, на учебу приглашаются учащиеся 11 классов школ, выпускники колледжей и кадетских школ Волгограда и области мужского пола. В числе требований - постоянная регистрация в Волгоградской области, соответствие психологическим (психофизиологическим) качествам, хорошая физическая подготовка. Кандидаты, не проходившие военную службу – в возрасте от 16 до 22 лет включительно, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или по контракту – до достижения ими возраста 24 лет.

Продолжительность обучения: высшее – 5 лет, среднее – до 3 лет.

В период абитуриентских сборов и сдачи экзаменов всем поступающим гарантируется бесплатное проживание, питание, медицинское обслуживание. Курсанты будут проживать в комфортных условиях и находится на полном гособеспечении.

Молодым людям, желающим поступить в пограничные институты ФСБ России в 2023 году, предлагается обратиться до 1 октября в отдел кадров УФСБ России по Волгоградской области по телефонам: 8 (8442) 30-12-25, 8 (8442) 30-12-28.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области



