Бывший главред и учредитель «Высоты 102» Сергей Трофимов отмечает 70-летие

Сегодня бывший главный редактор и один из учредителей ИА «Высота 102» Сергей Петрович Трофимов отмечает 70-летний юбилей. Известного журналиста поздравил лично губернатор Андрей Бочаров. Глава Волгоградской области пожелал ветерану журналистики здоровья и благополучия.

Сергей Трофимов стоял у истоков образования информагентства, а потом возглавлял его много лет. Он был и остается примером в профессии для многих журналистов, которым посчастливилось работать вместе с ним. Уже в половине седьмого утра он был на рабочем месте, а уходил из редакции последним. Сергей Петрович щедро делился своими знаниями и огромным жизненным опытом с коллегами, и многие из тех, кто с ним работал, стали настоящими профессионалами.

Бывший военный, он поменял в определенный момент оружие на ручку. Работал корреспондентом в Узбекистане, Бурятии, Чечне. 25 лет был корреспондентом ТАСС.

Сергей Петрович Трофимов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и медалью «За отвагу!». Одну из наград ему вручил президент России Владимир Путин за работу в горячей точке – в Чечне.

Строгий, но справедливый, готовый прийти на помощь – так отзываются о нем коллеги, проработавшие с ним бок о бок не один год. Но мало кто знает, какой он заботливый муж, отец и дедушка замечательных внучек.

Редакция ИА «Высота 102» поздравляет Сергея Петровича Трофимова с замечательной датой – 70-летием – и желает ему здоровья и подольше оставаться в боевом строю!