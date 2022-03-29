Общество

На набережной Волгограда снесут недостроенный в 80-х пешеходный мост

Общество 29.03.2022 12:51
29.03.2022 12:51



Демонтаж недостроенной с 80-х годов пешеходной эстакады начинается сегодня на набережной Волгограда. Как сообщили в мэрии, подрядчик уже начал подготовку к разбору бетонных конструкций, расположенных между ул. Комсомольской и Набережной им. 62-ой Армии.



Сносить недострой будут при помощи тяжелой техники. Всего предстоит демонтировать старые бетонные конструкции протяженностью более 100 метров. Проезжую часть рядом с местом проведения работ в целях безопасности частично сузят.



По задумке проектировщиков, пешеходный мост должен был обеспечить выход на двухуровневую причальную эстакаду на берегу Волги. Однако проект так и не был реализован. Осенью 2018 года, перед началом масштабной реконструкции нижней террасы набережной, муниципалитет организовал демонтаж недостроенного причального сооружения. Сейчас на этом месте уже завершается обустройство новой парковой зоны площадью 16 гектаров с амфитеатром и современным пешеходным мостом.
Напомним, в настоящее время в Волгограде продолжаются работы по масштабному обновлению Центральной набережной. Центральным элементом станет открытый амфитеатр на 2300 мест. Для горожан создаются прогулочные зоны с уютными аллеями, четырьмя фонтанами, выполненными по уникальным дизайн-проектам, скейтпарком, сетью велодорожек. 

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