Волгоградским чиновникам закупят масок почти на полмиллиона рублей





ГКУ «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению администрации Волгоградской области» объявило аукцион на закупку средств индивидуальной защиты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, учреждение планирует приобрести 120 тысяч одноразовых трехслойных масок, требования к цвету не предъявляются.







Начальная цена контракта составляет 439 тысяч рублей. То есть одна маска будет стоить не более 3 рублей 60 копеек.





Дирекция, согласно уставу, занимается обеспечением деятельности органов исполнительной власти, обслуживанием приемов и совещаний с участием руководства региона, поставкой канцтоваров, организацией контрольно-пропускного режима и т.д.