В Волгоградской области в ДТП с маршрутками ранены три человека









Две женщины и 17-летний подросток, которые были пассажирами маршруток, пострадали в двух авариях в Волгоградской области. В Советском районе, по предварительным данным, виновником ДТП стал 50-летний водитель микроавтобуса Peugeot. Вблизи строения №100Л на проспекте Университетском он не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущей машины и столкнулся с ней. В результате пострадал несовершеннолетний пассажир маршрутки. Его доставили в больницу.













Второе ДТП случилось в Волжском. В данном случае аварию спровоцировал 35-летний водитель Volkswagen Passat. Напротив дома № 13 по ул. Кирова при повороте налево на пешеходном переходе он не занял крайнее левое положение и столкнулся с автомашиной «ГАЗ-322132», которая двигалась в попутном направлении. В результате ДТП 60-летняя и 56-летняя пассажирки маршрутки обратились за помощью в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



