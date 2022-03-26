В Волгоградской области в ДТП с маршрутками ранены три человека

Происшествия 26.03.2022 10:09
26.03.2022 10:09
Две женщины и 17-летний подросток, которые были пассажирами маршруток, пострадали в двух авариях в Волгоградской области. В Советском районе, по предварительным данным, виновником ДТП стал 50-летний водитель микроавтобуса Peugeot. Вблизи строения №100Л на проспекте Университетском он не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущей машины и столкнулся с ней. В результате пострадал несовершеннолетний пассажир маршрутки. Его доставили в больницу.
Второе ДТП случилось в Волжском. В данном случае аварию спровоцировал 35-летний водитель Volkswagen Passat. Напротив дома № 13 по ул. Кирова при повороте налево на пешеходном переходе он не занял крайнее левое положение и столкнулся с автомашиной «ГАЗ-322132», которая двигалась в попутном направлении. В результате ДТП 60-летняя и 56-летняя пассажирки маршрутки обратились за помощью в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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