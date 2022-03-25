Спасенные в Волгограде львята за неделю подросли и уже выходят на улицу: видео





В Волгограде спасенных полицейскими львят с наступлением теплых дней выпустили греться на солнце в вольере. Как сообщает ИА «Высота 102», милое видео с окрепшими котятами выложили сотрудники волгоградского приюта для животных «Дино».

Судя по кадрам, за неделю оба львенка заметно подросли, а главное уже не выглядят запуганными, как это было раньше. Находясь в вольере, они грозным рычанием отгоняют от себя постоянных жителей «Дино». Собаки с свою очередь покорно отступают от клеток, оставляя в покое котят.

Напомним, ранее два львенка, пума, мартышка и венценосный голубь находились в крайне изможденном состоянии. Сейчас животные находятся в питомнике благотворительного фонда, ими занимаются ветеринары, а после карантина животных вакцинируют.

Росприроднадзор и комитет ветеринарии уже заняты поиском нового дома для малышей.