Общество

Стало известно, кто из волгоградцев чаще всего делает антикризисные заначки

Общество 24.03.2022 09:45
24.03.2022 09:45


Аналитики SuperJob провели очередное исследование, поводом для которого послужил ажиотаж в российских магазинах. В ходе опроса жителей Волгоградской области и других россиян расспросили по поводу антикризисных заначек. Как сообщает со ссылкой на результаты опроса ИА "Высота 102", чаще всего запасаются впрок не бабушки и даже не женщины, скупают продукты для семьи мужчины Волгоградской области. 
 
— Опасаясь роста цен и проблем с поставками в условиях санкций, закупки на будущее в последние дни делал каждый четвертый волгоградец (26%), — констатируют аналитики. —  74% не покупали впрок ничего. Чаще всего респонденты объясняют это нежеланием поддаваться панике: «Еще коронавирусную гречку не доели».

Закупать товары про запас свойственно в основном волгоградцам в возрасте от 45 лет (33%). Не позволяют себе паники волгоградцы с  доходом свыше 80 тысяч рублей (24%).

48% жителей Волгоградской области чаще всего покупают крупы, макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, муку и другую бакалею. Бытовой химией запаслись 14%, предметами личной гигиены — 12%, всеми привычными продуктами — 10%. Каждый десятый волгоградец закупился еще и лекарствами. Все подряд скупали 8% респондентов, на одежду и обувь потратились 3% опрошенных, а новую электронику приобрели всего лишь 2%. 

— Скупать в панике все подряд и заготавливать впрок все привычные семье продукты больше свойственно мужчинам в Волгограде: они сообщали об этом вдвое чаще женщин, — неожиданно заявляют авторы исследования. —  Женщины в городе чаще покупают бакалею, бытовую химию, предметы гигиены, лекарства и товары для животных. Тех, кто запасает автозапчасти и расходные материалы для авто, больше среди представителей сильного пола, а тех, кто сделал заначку косметики — среди женщин.

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