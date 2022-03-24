



Аналитики SuperJob провели очередное исследование, поводом для которого послужил ажиотаж в российских магазинах. В ходе опроса жителей Волгоградской области и других россиян расспросили по поводу антикризисных заначек. Как сообщает со ссылкой на результаты опроса ИА "Высота 102", чаще всего запасаются впрок не бабушки и даже не женщины, скупают продукты для семьи мужчины Волгоградской области.

— Опасаясь роста цен и проблем с поставками в условиях санкций, закупки на будущее в последние дни делал каждый четвертый волгоградец (26%), — констатируют аналитики. — 74% не покупали впрок ничего. Чаще всего респонденты объясняют это нежеланием поддаваться панике: «Еще коронавирусную гречку не доели».





Закупать товары про запас свойственно в основном волгоградцам в возрасте от 45 лет (33%). Не позволяют себе паники волгоградцы с доходом свыше 80 тысяч рублей (24%).





48% жителей Волгоградской области чаще всего покупают крупы, макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, муку и другую бакалею. Бытовой химией запаслись 14%, предметами личной гигиены — 12%, всеми привычными продуктами — 10%. Каждый десятый волгоградец закупился еще и лекарствами. Все подряд скупали 8% респондентов, на одежду и обувь потратились 3% опрошенных, а новую электронику приобрели всего лишь 2%.



