Под Волгоградом школьница напоролась на спицу и попала в больницу

В Старополтавскую ЦРБ из села Красный Яр доставлена 12-летняя девочка, которая получила травму у себя дома. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, у подростка диагностировали колотую рану в поясничной области непроникающего характера. Выяснилось, что травму подросток получила по собственной неосторожности – девочка села на вязальную спицу, брошенную на кровати.

В ГУ МВД России факт травмирования девочки подтвердили информагентству. Полицейскими организована проводится проверка. Известно, что семья школьницы характеризуется положительно.

— Родителям необходимо быть крайне внимательными и не оставлять предметы, которые могут нанести травмы малолетним детям в свободном доступе, — напоминают в главке МВД.