Двое иностранцев задержаны под Волгоградом с крупной партией героина

На посту ДПС в Светлоярском районе Волгоградской области сотрудники ГИБДД обнаружили в салоне такси полкило наркотика. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном ГУ МВД России, 28-летний гражданин Республики Кыргызстан и его 26-летний приятель надеялись провезти героин, спрятав его в фонарь с "шашечками".

— В ходе осмотра транспортного средства с применением служебно-розыскной собаки полицейские обнаружили под передним пассажирским сиденьем свето-опознавательный фонарь с надписью «Такси». Служебная собака подала кинологу знак, что внутри фонаря находится наркотик, и не ошиблась. В тайнике оказался героин общим весом почти полкилограмма, — рассказали в главке МВД информагентству. — В настоящее время в отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейскими устанавливаются обстоятельства противоправной деятельности подозреваемых.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области