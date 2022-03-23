Расследования

Двое иностранцев задержаны под Волгоградом с крупной партией героина

Расследования 23.03.2022 19:23
23.03.2022 19:23


На посту ДПС в Светлоярском районе Волгоградской области сотрудники ГИБДД обнаружили в салоне такси полкило наркотика. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном ГУ МВД России, 28-летний гражданин Республики Кыргызстан и его 26-летний приятель надеялись провезти героин, спрятав его в фонарь с "шашечками".

— В ходе осмотра транспортного средства с применением служебно-розыскной собаки полицейские обнаружили под передним пассажирским сиденьем свето-опознавательный фонарь с надписью «Такси». Служебная собака подала кинологу знак, что внутри фонаря находится наркотик, и не ошиблась. В тайнике оказался героин общим весом почти полкилограмма,  рассказали в главке МВД информагентству. В настоящее время в отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейскими устанавливаются обстоятельства противоправной деятельности подозреваемых.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Расследования
23.03.2022 19:02
Расследования 23.03.2022 19:02

0
Далее
Расследования
23.03.2022 17:20
Расследования 23.03.2022 17:20

0
Далее
Расследования
23.03.2022 16:59
Расследования 23.03.2022 16:59

0
Далее
Расследования
23.03.2022 15:46
Расследования 23.03.2022 15:46

0
Далее
Расследования
23.03.2022 12:46
Расследования 23.03.2022 12:46

0
Далее
Расследования
22.03.2022 16:59
Расследования 22.03.2022 16:59

0
Далее
Расследования
22.03.2022 16:55
Расследования 22.03.2022 16:55

0
Далее
Расследования
22.03.2022 14:46
Расследования 22.03.2022 14:46

0
Далее
Расследования
22.03.2022 12:58
Расследования 22.03.2022 12:58

0
Далее
Расследования
22.03.2022 12:54
Расследования 22.03.2022 12:54

0
Далее
Расследования
22.03.2022 10:30
Расследования 22.03.2022 10:30

0
Далее
Расследования
22.03.2022 09:30
Расследования 22.03.2022 09:30

0
Далее
Расследования
21.03.2022 19:34
Расследования 21.03.2022 19:34

0
Далее
Расследования
21.03.2022 17:25
Расследования 21.03.2022 17:25

0
Далее
Расследования
21.03.2022 15:43
Расследования 21.03.2022 15:43

0
Далее

Лента новостей

22:28
Солнечный четверг предвещают синоптики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:53
Волгоградцам выдали почти 600 разрешений на весеннюю охотуСмотреть фотографии
21:09
Бюджет-2021: на что власти Волгоградской области потратили 145,5 млрд рублейСмотреть фотографии
20:51
Разрыв отношений, оперные страсти и новый закон: итоги 23 марта в России и ВолгоградеСмотреть фотографии
19:51
Из-за угроз в Волгограде эвакуировали 4 магазина «Магнит»Смотреть фотографии
19:50
Под Волгоградом двухлетний ребенок впал в кому после падения в бассейнСмотреть фотографии
19:23
Двое иностранцев задержаны под Волгоградом с крупной партией героинаСмотреть фотографии
19:02
Защита экс-главбуха «Царицынской оперы» увидела в уголовном деле след тещи вице-губернатораСмотреть фотографии
17:44
В Волгограде экстренно эвакуировали посетителей ТЦ «Ворошиловский»Смотреть фотографии
17:36
Суд избавил волгоградцев от автосервиса на территории бывшей психбольницыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
Аферисты забирали у волгоградцев деньги с вещами и постельным бельемСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
«Это будет удар»: в волгоградском «Роторе» оценили шансы вылета во вторую лигу и сохранения должностейСмотреть фотографииCмотреть видео
17:09
«Кто вам такое сказал?»: чиновники под Волгоградом не заметили контролируемого отжига камышаСмотреть фотографии
16:59
Журналистам в Волгограде показали, как выглядит сахар по 60 рублей (он существует)Смотреть фотографии
16:47
Британский Ковентри разорвал дружбу с Волгоградом из-за спецоперацииСмотреть фотографии
16:36
Волгоградцы простились с погибшим на Украине 40-летним Юрием НестроевымСмотреть фотографии
16:10
Глава ГУ МВД в Волгограде проверил готовность сотрудников к Параду ПобедыСмотреть фотографии
15:50
Президент ЛУКОЙЛа Алекперов и губернатор Бочаров обсудили будущее отраслиСмотреть фотографии
15:46
Подросток из Волгограда взял отцовский Nissan и разбил его в хлам во время погони (ВИДЕО)Смотреть фотографии
15:26
ФАС России из-за роста цен проверит производителей офисной бумагиСмотреть фотографии
15:17
Детскую поликлинику в Волгограде поймали на нарушениях при закупкеСмотреть фотографии
15:16
Пора, брат, пора! Пассажирский порт опубликовал расписание дачных маршрутовСмотреть фотографии
14:43
Банк «Открытие»: как защитить свои сбережения в новой реальностиСмотреть фотографии
14:33
Глава Михайловки пролоббировал увеличение зарплаты для своего зама на новой должностиСмотреть фотографии
14:26
Дешевле не будет: стоимость самых популярных в Волгограде иномарок достигла 2 млн рублейСмотреть фотографии
13:36
Участников спецоперации на Украине признают ветеранами боевых действийСмотреть фотографии
13:01
В Волгоградской области обновили величину родительской платы за детский садСмотреть фотографии
12:46
Житель Волжского ради капусты и памперсов решился на отчаянный шагСмотреть фотографииCмотреть видео
12:37
В Волгоград прилетел президент ЛУКОЙЛа АлекперовСмотреть фотографии
12:16
В Волгограде грядет ослабление ограничений по ковидуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 