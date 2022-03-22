Под Волгоградом 31 дом Минобороны вывели из незаконного управления





В Волгоградской области в законную силу вступило решение областного суда о незаконных действиях управляющей компании «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ в отношении 31 дома военнослужащих.

— В ходе выездной инспекцией Госжилнадзора выявлены нарушения порядка выбора управляющей организации для управления 31 многоквартирным домом в поселке Октябрьский Калачевского района Волгоградской области. ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в обход конкурсной процедуры взяло в управление жилые дома, ранее находившиеся на балансе ООО «Главное управление жилищным фондом», — сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на текст судебного решения.

Вместе с тем, на основании ст. 163 ЖК РФ выбор управляющей организации осуществляется исключительно путем проведения открытого конкурса. Решение Калачевского райсуда обжаловано ответчиком в вышестоящий суд, однако Волгоградский облсуд, рассмотрев апелляцию, оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.

Теперь уже по суду установлена обязательность проведения конкурса по отбору УК для вышеуказанных домов. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о возбуждении уголовного дела после подделки протокола общего собрания жильцов в Волгограде.