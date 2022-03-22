Происшествия

В Волгоградской области задержали сбежавшего с места ДТП водителя ВАЗа

Происшествия 22.03.2022 09:37
22.03.2022 09:37


Полиция задержала в городе Новониколаевске 41-летнего водителя ВАЗ-21102, который сбил пенсионерку на обочине улицы Первомайской и уехал с места аварии. На приметном изумрудно-зеленом автомобиле нарушителя инспекторы обнаружили следы совершенного ДТП – разбитую фару, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительной информации, мужчина за рулем ВАЗ-21102 совершил наезд на 67-летнюю местную жительницу, когда она шла по правой обочине по ходу движения транспорта. Женщина получила травму, ее госпитализировали. Водитель не остановился, чтобы помочь пострадавшей, и покинул место ДТП – полиция объявила его в розыск, и спустя несколько часов он был задержан.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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