Лжебанковские работники продолжают грабить волгоградцев по телефону

Более 1,5 млн рублей украл лжебанковский работник у 68-летней жительницы Краснооктябрьского района Волгограда. Женщина перевела деньги на счета, которые позвонивший мошенник назвал «безопасной ячейкой», сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Аферист по телефону заявил волгоградке, что в системе безопасности банка появилась информация о попытках снять средства с ее счета. Чтобы «обезопасить» их, он убедил пенсионерку переложить деньги и продиктовал, куда их нужно перевести. Женщина доверилась незнакомцу, но, когда поняла, стала жертвой мошенника, обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, личность преступника пока не установлена.
Аналогичным образом злоумышленник ограбил 30-летнюю жительницу Тракторозаводского района Волгограда – она потеряла 200 тысяч рублей. В Кировском районе жертвой лжеброкера стал 45-летний электромонтер, который за 4 месяца «инвестировал» 800 тысяч рублей, однако не получил обещанной прибыли и не вернул свои средства.
Полицейские убедительно просят волгоградцев не разговаривать с незнакомыми людьми, которые представляются по телефону банковскими работниками и сотрудниками «службы безопасности». О подобных звонках необходимо немедленно сообщать в свой банк и в правоохранительные органы.