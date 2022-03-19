В Волгоградстате нашли сахар за 58 рублей





опозданием на один день Волгоградстат опубликовал новые данные об изменении цен в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию статистического ведомства, за последнюю неделю в области в список самых подорожавших продуктов питания вошли сахар, картофель, бананы, спички.



Волгоградстат зафиксировал и подорожание бытовой техники. По версии ведомства, телевизоры прибавили в цене 6,48% (35262 рубля), электропылесос – 8,9% (8135 рублей).

В Волгоградстате не увидели подорожания отечественных автомобилей. В ведомстве подсчитали, что средняя стоимость авто составляет 829 707 рублей. А импортные машины, как следует из опубликованных данных, прибавили в цене всего 7,77% (1 656 588 рублей).

При этом волгоградцы не устают изумляться ценам на продукты в регионе. Так, сахар на рынках в области продавали сегодня по 110 рублей за кг. Многие отмечают дефицит этого продукта питания. В магазинах горожане видели и гречку почти за 200 рублей за кг.

Волгоградстат зафиксировал и подорожание бытовой техники. По версии ведомства, телевизоры прибавили в цене 6,48% (35262 рубля), электропылесос – 8,9% (8135 рублей).В Волгоградстате не увидели подорожания отечественных автомобилей. В ведомстве подсчитали, что средняя стоимость авто составляет 829 707 рублей. А импортные машины, как следует из опубликованных данных, прибавили в цене всего 7,77% (1 656 588 рублей).При этом волгоградцы не устают изумляться ценам на продукты в регионе. Так, сахар на рынках в области продавали сегодня по 110 рублей за кг. Многие отмечают дефицит этого продукта питания. В магазинах горожане видели и гречку почти за 200 рублей за кг.

Так, сахар, как считают в Волгоградстате, стоит в среднем 58,09 рублей за кг – подорожание составило 5,24%. Бананы прибавили в цене более 9% - теперь они стоят 100,33 рублей. Картофель стал дороже на 5,66% - 49,06 рублей за кг, гречка – на 3,07% - 101,34 рубль за кг. Сметана подорожала до 256,44 рублей (на 2,49%), мука – до 37,86 рублей за кг (на 2,49%), спички – почти до двух рублей за коробок (5,38%).