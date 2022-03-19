



В Волгограде определили подрядчика реконструкции территории вдоль ул. Чуйкова, расположенной между музтеатром и ул. 13-ой Гвардейской дивизии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, победителем аукциона стала волгоградская компания ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго». Контракт был заключен по максимальной цене в 35 миллионов рублей, так как на аукцион была подана лишь одна заявка.

Подрядчик при проведении работ должен будет максимально сохранить зеленые насаждения и предусмотреть дополнительное озеленение территории. Проект включает монтаж системы электроснабжения, освещения, на этом участке сделают новый тротуар, установят скамейки. Также будут соблюдены требования безбарьерной среды для маломобильных граждан.