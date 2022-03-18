В Волгограде на месте 23 аварийных двухэтажек вырастут высотки

Общество 18.03.2022 09:58
18.03.2022 09:58
Проект комплексного развития территории поселка Четвертый участок в Краснооктябрьском районе подготовлен администрацией Волгограда. Как сообщили в мэрии, он предусматривает возведение вместо ветхого жилого фонда новых многоквартирных домов и социальных объектов.
В настоящее время в поселке расположены 23 ветхих двухэтажных дома постройки середины прошлого века. Многие дома признаны аварийными. Целью инвестиционного проекта станет расселение жителей из такого жилья.
Мэрия планирует в текущем году организовать конкурсные процедуры по подбору инвестора, готового этот проект реализовать. На месте аварийных двухэтажек планируется строительство многоквартирных жилых домов высотностью до 9 этажей. Инвестор также должен будет обустроить дворовые пространства, создать не менее 800 парковочных мест, три детских сада во встроенных помещениях с обособленными территориями для прогулок детей и организовать несколько новых спортивных площадок. Проектом предусмотрена и реконструкция существующего общеобразовательного учреждения с учетом прогнозируемого увеличения количества учащихся.
С проектом развития территории поселка Четвертый участок жители могут ознакомиться с 17 по 25 марта в здании администрации Краснооктябрьского района и в Центральном районе по адресу: ул. Порт-Саида, 7а.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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